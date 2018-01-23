В Уфе мужчина изнасиловал бывшую девушку и выложил ролик в Интернет

В Уфе 34-летнего мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

По данным следствия, мужчина устроил ужин для своей бывшей возлюбленной. Из-за вспышки ревности он изнасиловал девушку. Весь этот процесс она заснял на камеру своего мобильного телефона. После этого случилось похищение: мужчина увез свою жертву в Казань. Позже видео с изнасилованием обвиняемый опубликовал в Интернете. На допросе мужчина полностью признал свою вину. За изнасилование, а также распространение порнографии в Интернете. Суд вынес приговор в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что недавно в Красноярском крае 12-летняя девочка забеременела от своего отчима. Согласно данным следствия, обвиняемый угрожал ребенку, что в случае непослушания она может оказаться в детском доме. Дождавшись момента, когда его жена и еще четверо детей уснут, он изнасиловал девочку. Выяснилось, что 12-летняя жертва забеременела от отчима. Также стало известно, что он изнасиловал приемную дочь не один раз. Правоохранительные органы ведут дополнительное расследование.