Под Тюменью фура снесла пять автомобилей

27 мая примерно в 8 вечера на трассе Тюмень-Омск произошла массовая авария. Среди пострадавших - пенсионеры.

Инсайдер поделился подробностями аварии. По его словам, за его автомобилем было еще несколько машин. Как только мужчина увидел в зеркале заднего вида фуру, то он понял, что водитель не успеет остановиться и свернул на встречную полосу. Таким образом, мужчина уберег себя от аварии. Остальные машины, по словам инсайдера, серьезно пострадали. По данным спасательной службы, пострадали 3 человека, один из которых ребенок. В автомобиле Chevrolet находились пенсионеры. 55-летней женщине столкновение с фурой принесло травму грудной клетке, 60-летнему мужчине диагностировали сотрясение мозга. Правоохранительные органы выясняют причины ДТП.

Напомним, что недавно в Тюмени на женщину напал маньяк. По ее словам, он поджидал ее у ее подъезда. Женщина громко закричала, что ее и спасло, и к ней пришел ее муж. Вместе супруги задержали маньяка до приезда полиции. Полицейские выяснили, что маньяком оказался психически больной пациент местной клиники. По словам полиции, он не совершил преступления, и маньяка отпустили. Женщина оказалась недовольна таким исходом и требует, чтобы его изолировали от общества, а горожан просит быть осторожными.