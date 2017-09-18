В 60 километрах от Волгограда произошло крушение самолета СП-30

По данным, предоставленным экстренными службами, авиакатастрофа произошла 27 мая примерно в 21:25. Разбившийся самолет находится недалеко от Дудачинского сельского поселения, что расположено в Фроловском районе в Волгоградской области. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что из-за полученных при падении ранений пилот самолета мог не выжить, однако официального подтверждения этого пока что нет.

Место крушения находится примерно в 60 километрах от областного центра. Самолет был марки СП-30. Пилот разбившегося авиа-судна перед крушением выполнял работу по обработке полей с целью защитить урожай от вредных насекомых. Известно, что самолет упал не в населенном пункте, так что, кроме пилота, пострадавших нет и разрушенного имущества тоже.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных служб, спасательные группы и Южное следственное управление по транспорту. Сейчас специалисты занимаются установлением причин происшествия. Кроме того также будет проведена специальная проверка по факту кружения авиатранспорта, а также будет проведена проверка по нормам соблюдения безопасности полетов. Ее проведет транспортная прокуратура города Волгоград.