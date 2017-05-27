Психически больной пенсионер напал на полицейских с кипятком

В городском суде в Косторме прошло судебное заседание по делу о нападении на представителей власти. Судья решил отправить 79-летнего жителя Костормы в психиатрическое учреждение, чтобы он прошел должное медицинское лечение.

Расследование по этому делу началось 4 октября прошлого года. В этот день к мужчине пришел следователь, чтобы отдать ему повестку на допрос, поскольку мужчина проходил подозреваемым по делу об угрозе убийством. Однако на это мужчина отреагировал неадекватно. Он не захотел принимать повестку и порезал руку сотрудника правоохранительных органов ножом. На место преступления выехали помощники следователя, на которых мужчина напал с кипятком. В итоге, полицейским пришлось арестовать пенсионера и доставить его в участок.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов направили мужчину сделать проверку на психические заболевания, которая подтвердила его неадекватность и неспособность отвечать за свои поступки. В связи с этим суд решил отправить мужчину на принудительное лечение.