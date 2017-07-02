Пушкинский депутат намерено устроил ДТП из-за сделанного ему замечания

27 мая посреди дня в одном из дворов города Пушкин в Пушкинском районе Ленинградской области произошел инцидент, который заставил прохожих усомниться в адекватности водителя американского внедорожника Hummer. По словам очевидцев, депутат намерено несколько раз совершил наезд на припаркованную рядом с ним машину.

Есть несколько версий произошедшего, однако схожесть всех версий в том, что мужчина специально организовал ДТП из-за сделанного ему замечания. В одной из версий рассказывается о том, что мужчина получил замечание за то, что посадил за руль автомобиля ребенка, другая версия гласит о том, что замечание было сделано, когда внедорожник первый раз протаранил пострадавшую иномарку. Сообщается, что на момент аварии внутри внедорожника находились маленькие дети. Есть пострадавшие.

Сотрудники правоохранительных служб занимаются расследованием происшествия. Личности участников ДТП на данный момент выясняются. Тем временем, в интернете уже появилось видео с инцидентом. На видеоролике видно, что недалеко от происходящего ДТП ходили прохожие, среди них также были дети. Одна из очевидцев попросила всех отойти, поскольку водитель Hummer был явно неадекватен на момент совершения преступления.