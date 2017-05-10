Схватка двух леопардов покоряет YouTube

В YouTube начал набирать популярность новый ролик, на котором запечатлен поединок между двумя самцами из семейства кошачьих.

Скорее всего, видео начало набирать популярность из-за того, что очень редко удается заполучить такие кадры, ведь большинство людей побоялось бы находиться рядом с дикими животными. Видеокадры из жизни дикой природы появились на канале Wildlife Sightings известного видеохостинга YouTube.

На видеоролике показаны кадры, на которых оба леопарда схватились и били друг друга лапами, валяясь по земле. Специалисты считают, что таким образом леопарды отвоевывают свою территорию для охоты.

В итоге выигравший представитель семейства кошачьих набросился на буйвола и в одиночку смог оттащить его подальше от стада, чтобы разъяренные буйволы его не затоптали.