В Пензе пенсионерка украла деньги у пожилой женщины

В Пензе пенсионерка обратилась в полицию из-за того, что у нее украли деньги.

Дело в том, что она оставила кошелек с 7 тысячами рублей без присмотра на проспекте Строителей. Как только она вспомнила о своих деньгах, то тут же вернулась на место потери, но бумажник уже украли. Потерпевшая написала заявление о краже в местный отдел полиции. Полицейские узнали, что к краже причастна 60-летняя жительница. По данным следствия, она воспользовалась рассеянностью потерпевшей и забрала ее деньги. Женщина тут же призналась полицейским в содеянном. У женщины изъяли все, что она украла, и открыли уголовное дело.

Напомним, что недавно появилась информация об ограблении генерала казачьих войск. Выяснилось, что мужчина познакомился в интернете с девушкой. После общения он пригласил ее к себе на свидание. По словам генерала, ночью любви он остался доволен, вот только наутро из его квартиры вместе с девушкой исчезли 340 тысяч рублей, удостоверение генерала и паспорт гражданина США. Правоохранительные органы начали расследование и ищут главную подозреваемую.