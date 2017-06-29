Священник Грозовский, которого осудили за педофилию, будет отбывать срок в Мурманской колонии

В январе этого года суд признал виновным Глеба Грозовского в том, что он трижды вступил в связь с несовершеннолетними девочками. Священника осудили на 14 лет лишения свободы. Грозовского перенаправили из колонии, что находилась в Ленинградской области в Мурманскую область.

На данный момент Глеб Грозовский находится под стражей в колонии с особым режимом в поселке Мурмаши. Сотрудники правоохранительных органов планируют держать заключенного там до того времени, пока ему не придут документы о том, что приговор вступил в силу на законной основе. Сразу после этого осужденного планируют перевести в колонию в Мурманске.

По словам сотрудников правоохранительных служб, свое первое преступление Грозовский совершил в 2011 году, в то время, когда работал в Царском Селе и был клириком Вознесенского собора в Ленинградской области. Там он совершил свой первый насильственный сексуальный акт с девочкой, которая приехала на отдых в православный детский лагерь. После этого за ним было замечено еще 2 аналогичных преступления в 2013 году в Греции, тогда он совершил надругательство над девочками из греческого православного детско-юношеского клуба. В начале расследования священник совершил попытку сбежать за границу и спрятаться там, однако в 2016 году его поймали и переправили из Израиля в Россию, где его заключили под стражу и вынесли приговор.