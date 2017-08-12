В Екатеринбурге 18-летний парень убил 17-летнюю девушку

27 мая появилась информация, что в Екатеринбурге 18-летнему парню выдвинули обвинения в убийстве. Согласно данным следствия, он напал на свою 17-летнюю подругу.

Известно, что во время происшествия родителей молодого человека дома не было. По данным следственного отдела, 18-летний парень нанес девушке множества ножевых ранений. От тяжелых травм она умерла на месте происшествия. Для того, чтобы скрыть факт преступления, убийца поджог собственную квартиру, и скрылся. Спасатели эвакуировали из горящего жилого дома около 30 человек, 5 из которых - дети.

Спустя сутки молодой человек самостоятельно пришел в полицию и сознался в том, что совершил. Сейчас он находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотив преступления. Парню выдвинули обвинения по статье "убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 26 мая в Тюмени на женщину напал маньяк. По ее словам, он поджидал ее возле подъезда и ничего не сделал только потому, что она закричала. Вместе с мужем, который тут же примчался на помощь, она задержала маньяка до приезда полиции. Сотрудники полиции выяснили, что маньяк - пациент психоневрологического диспансера. По словам следствия, преступления он не совершил. Обвиняемого отпустили. Женщина недовольна таким исходом событий и требует, чтобы маньяка изолировали от общества. Также она призывает горожан быть осторожными.