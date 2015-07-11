СМИ сообщили о гибели скандальной секс-учительницы из Волжского

СМИ сообщили о смерти секс-учительницы из Волжского, которая несколько лет назад попала в центр громкого скандала. Ее обвинили в сексуальной связи со школьником и отстранили от преподавательской деятельности на три года.

Как стало известно, Ангелина Дорофеева которая работала учительницей в Волжском и попала в центр сексуального скандала, скончалась в ДТП. По некоторым данным, автомобильная авария произошла еще в декабре прошлого года, однако стало известно о ней только сейчас. В правоохранительных органах Волжского подтвердили информацию о трагедии и отметили, что автомобиль, в котором находилась женщина, налетел на световую опору, в результате полученных травм Дорофеева погибла.

Теперь дети погибшей учительницы могут оказаться в детском доме, хотя в настоящий момент их воспитанием занимается бабушка. Дело в том, что бабушка находится в довольно зрелом возрасте и опека не хочет доверять ей воспитание маленьких детей.

Напомним, Ангелина Дорофеева стала известна на всю страну после своей сексуальной связи с 15-летним школьником. Об интиме мальчика и взрослой женщины узнала мать школьника, прочитав переписку сына в интернете, после чего сразу же обратилась в полицию. Тогда учительница сообщила, что испытывала к мальчику настоящие чувства, а сам подросток встал на сторону родителей.