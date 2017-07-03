Двух рабочих пришлось спасать во время подготовки к фестивалю «Шолоховская весна»

26 мая в субботу рабочие занимались монтажом и декорированием сцены для подготовки литературно-фольклорного мероприятия в Ростовской области в станице Вешенской, однако что-то пошло не так и лодка двух 30-летних декораторов перевернулась, мужчины начали тонуть. К счастью, рядом оказалась команда спасателей.

Как сообщила Анастасия Калдурова, которая занимает пост официального представителя поисково-спасательной службы на водах Ростовской области, примерно в 10:40 по московскому времени, занимаясь монтированием сценических элементов для выступления на мероприятии, двое рабочих упали в воду, когда собирали каркас для подиума. Это произошло из-за того, что их весельная лодка перевернулась. Мужчины начали тонуть.

Происшествие случилось как раз на глазах у сотрудников спасательных служб, которые патрулируют воды реки Дон в станице Вешенской. Поисково-спасательное подразделение тут же пришло на помощь утопающим. Сообщается, что работники сцены находились в большой опасности из-за того, что 26 мая в реке Дон были достаточно высокие волны, которые появились от сильного ветра, так что, если бы на месте не оказалось спасателей, мужчины могли утонуть. Пострадавшие были удачно выловлены из воды и доставлены на берег. Мужчины отказались от предоставленной им медицинской помощи, поскольку, по их словам, она им не требовалась.