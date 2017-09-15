Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего с ножом на мужчину в Москве

В одном из московских супермаркетов торговой сети Billa по улице Хлобыстова произошёл неприятный инцидент, вследствие которого один из мужчин совершил нападение с холодным оружием на своего собеседника и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Представители полиции во время предварительного расследования выяснили, что ранение было нанесено после ссоры на бытовой почве. На данный момент ведутся поиски злоумышленника, пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, нож оставил рану в грудной клетке. Данные о состоянии здоровья потерпевшего не разглашаются.

Стражи правопорядка принимают все необходимые меры по поимке преступника. Расследование преступления продолжается.

Ранее стало известно, что в Пензе также произошло нападение, в этот раз на продавщицу торгового павильона. Грабитель, покушаясь на жизнь женщины, отобрал всю имеющуюся в кассе сумму. Однако он не учёл, что пострадавшая обратится в полицию после его ухода.