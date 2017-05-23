В Тюмени маньяк напал на женщину, а полиция его отпустила

Инцидент произошел днем 26 мая. Женщина пожаловалась в правоохранительные органы на то, что возле подъезда ее дома на нее напал маньяк.

По ее словам, маньяку не удалось с ней ничего сделать только потому, что она начала громко кричать и звать на помощь. К потерпевшей быстро пришел муж и они задержали нападавшего до приезда полиции. Правоохранительные органы выяснили, что маньяком оказался пациент психоневрологического диспансера. Преступления, по словам следствия, он не совершил. По этой причине в полиции его только допросили и отпустили, поставив его на учет.

По словам нападавшего мужчины, он просто хотел потрогать прохожую женщину. За такое нет административных наказаний. До этого случая проблем с законом у жителя Тюмени не было. Пострадавшая женщина не довольна тем, что его отпустили, и требует, чтобы маньяка изолировали от людей. Женщина призывает граждан быть осторожными.

Напомним, что недавно во Владимирской области 20-летний парень изнасиловал ребенка. Оказалось, что он с женой живет в общежитии и к ним часто приводит свою дочь подруга его супруги. Выяснилось, что первый раз он изнасиловал 5-летнюю девочку прямо в общежитии, второй раз - в заброшенном садике. Теперь обвиняемый находится под стражей.