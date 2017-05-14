Пропавшего три дня назад в Брянске 4-летнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме

Поиски пропавшего в Брянске четырехлетнего мальчика завершились. О печальных итогах поисковой операции сообщили добровольцы из отряда "Лиза Алерт", которые принимали участие в поисковой операции.

Как сообщалось ранее, с 24 мая волонтеры, жители Погарского района Брянской области и сотрудники полиции разыскивали четырехлетнего мальчика, который по неизвестной причине вышел из дома в поселке Стечна, однако домой до сегодняшнего дня так и не вернулся. Ранним утром волонтеры отряда "Лиза Алерт" сообщали о том, что ребенка так и не удалось найти, однако позднее стало известно, что четырехлетний мальчик находился неподалеку от села.

Печальное известие разнеслось по селу Стечна, тело мальчика нашли в выгребной яме, неподалеку от школы. В настоящий момент неизвестно, была ли смерть ребенка насильственной, однако следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и ведут расследование. В настоящий момент экспертам придется установить истинную причину смерти ребенка, а следователям проверить все возможные версии относительно гибели четырехлетнего мальчика.