На фестивале Mutiny Festival в Великобритании нашли 2 трупа

Фестиваль танцевальной музыки Mutiny Festival должен был проходить 26 и 27 мая, однако организаторам мероприятия пришлось завершить его раньше времени из-за неприятной находки.

В городе Портсмут в Великобритании во время фестиваля умерло 2 человека. По словам сотрудников правоохранительных органов, пострадавшие умерли в один и тот же день, 26 мая, однако их смерти не имеют ничего общего, кроме места происшествия, поэтому эти случаи будут рассматриваться по отдельности. Известно, что найденные тела принадлежали 18-летней девушке и 20-летнему парню.

Органы правопорядка, которые занимаются расследованием, пока что не хотят раскрывать подробности по этому случаю, однако из-за инцидента организаторов попросили закончить фестиваль преждевременно.

Сегодня в Ростовской области в станице Вешенской произошел инцидент. Работники, которые занимались монтажом и декорированием сцены для выступлений на литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна», упали в воду и чуть не утонули. Их удалось спасти.