Смертельное ДТП: Автобус с регбийными болельщиками попал в аварию во Франции, многие пассажиры в тяжелом состоянии

Авария произошла ночью 27 мая. Автобус ехал по трассе, которая находится недалеко от города Лион на юго-восточной стороне Франции. Известно, что в автобусе находилось 30 пассажиров и один водитель. Сотрудники правоохранительных служб высказали версию о том, что у транспорта возникли технические неполадки. По этой причине водитель не справился с управлением, что привело к смертельному ДТП.

Среди регбийных болельщиков было 18 несовершеннолетних. По большей мере пассажиры были из города Бокер. Известно, что 2 взрослых пассажира от полученных повреждений умерли на месте. Водителя тоже спасти не удалось. 11 человек доставили в крайне тяжелом состоянии в больницу. Еще 18 человек получили от медиков соответствующую помощь на месте происшествия.

Сотрудники прокуратуры начали проводить расследование. Пока еще неустановленное лицо обвиняется в совершении непреднамеренного убийства. Технические неполадки у автобуса уже были установлены специалистами. Последствия аварии устраняли больше 160 сотрудников пожарной службы.