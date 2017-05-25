Омская полиция попросила о помощи неравнодушных граждан, чтобы найти загадочно исчезнувшего школьника

27 мая около 2 часов ночи за помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратились жители Кировского округа. Дело в том, что их сын Артур Муминов ушел в школу 26 мая, но домой так и не вернулся. При загадочных обстоятельствах мальчик исчез.

Мальчик изображен на фото ниже. Артуру 16 лет. Его родители очень сильно волнуются за своего сына и вместе с полицией просят всех неравнодушных помочь с поисками. Рост пропавшего подростка составил примерно 155-160 сантиметров. У него довольно плотное телосложение. Волосы темного цвета, длина средняя. Когда Артур уходил в школу, на нем была синяя куртка, содержащая серые вставки длиной до пояса, классические черные брюки, оранжевая футболка, темный свитер, на котором были изображены геометрические узоры и ботинки черного цвета с серой окантовкой. При школьнике так же был серый школьный рюкзак.

Сотрудники правоохранительных органов с самого утра начали интенсивно разыскивать подростка и опрашивать его друзей, родственников и одноклассников, а также разыскивают подростка в местах, где он мог появиться.

Всех, кто имеет хоть какую-то информацию о том, где может находиться пропавший без вести школьник, просят сообщить об этом по номерам телефонов: 55-04-04, 79-20-71 или 02.