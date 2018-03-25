В Подмосковье мужчина убил своего собутыльника

27 мая пресс-служба ГУ МВД РФ Московской области сообщила о задержании подозреваемого по делу об убийстве. Известно, что мужчина убил своего товарища из-за пьяной ссоры.

Представитель пресс-службы рассказал, что 26 мая примерно в 1:30 в жилом доме нашли труп 45-летнего мужчины. В ходе расследований следствия нашли подозреваемого. Им является 48-летний мужчина. Согласно данным следствия, два товарища проводили время за распиванием спиртных напитков. Во время общения у них возникла ссора, вследствие которой один собутыльник убил другого. Сообщается, что обвиняемого уже задержали. Открыто уголовное дело по статье "убийство". Все доказательства были отправлены в суд для решения о наказании для обвиняемого.

Напомним, что недавно в Подмосковье мужчина смысл останки своей сестры в унитаз. В правоохранительные органы обратился сантехник, который делал ремонт труб в жилом доме. По его словам, в подвале он обнаружил, что из труб вываливаются куски мяса и льется кровавая вода. Когда работник вошел в квартиру одного из жильцов, то обнаружил в ванной голову мертвой женщины. На допросе подозреваемый рассказал, что его сестра ударилась головой об косяк двери и умерла. Он побоялся, что его посадят за убийство, поэтому и расчленил тело и смыл останки в унитаз. Также основной причиной такого поступка мужчина назвал трудности с деньгами: у него не было средств на то, чтобы похоронить сестру.