«Снова Новый год?»: В Омской области улицы засыпало мокрым снегом

Климатические перепады 2018 года хорошо запомнились россиянам из-за участившихся аварий и сбоев в работе служб. В Омской области жителей посёлка Русская Поляна «порадовал» новый природный фокус – мокрый снег на улицах, как сообщает HotGeo.

В Сети стали появляться фото и видео на эту тему, авторы которых с иронией поздравляют интернет-пользователей с так рано наступившим Новым годом. «Зима снова плавно переходит в зиму», - пишут они, предсказывая, что тепла, очевидно, более ждать не стоит.

Комментаторы в Сети серьёзно обеспокоены по этому поводу, так как отсутствие привычных погодных условий значит и невозможность собрать в дальнейшем полноценный урожай. Это означает повышение цен на продукты и прочие неприятности.