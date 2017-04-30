В Сызрани трехлетний ребенок наелся гормональных таблеток

В последнее время участились случаи отравления детей медикаментами. Так, аналогичный случай произошел в Сызрани, где пострадал малолетний ребенок.

Как стало известно, трехлетний ребенок на время остался без присмотра родителей и заметил яркие таблетки в шелестящей упаковке. Приняв их за леденцы, мальчик наглотался гормональных препаратов, после чего был госпитализирован в больницу с отравлением. В настоящий момент о состоянии здоровья трехлетнего ребенка не сообщается, также нет сведений о том, какие меры по спасению были предприняты.

Стоит отметить, что за последнее время СМИ писали как минимум о пятерых детях, которые отравились медикаментами. Медики настоятельно рекомендуют родителям более тщательно следить за своими детьми и не оставлять лекарства в том месте, куда с легкостью может дотянуться маленький ребенок. В случае отравления таблетками врачи призывают незамедлительно вызывать скорую помощь.