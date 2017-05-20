В Барнауле случился пожар в ТЦ "Весна"

Возгорание в ТЦ "Весна" произошло 27 мая примерно в 8:30 по московскому времени. Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Пожар охватил площадь примерно в 2 тысячи квадратных метров. Задымления в самом помещение не было заметно. Администрация торгового центра эвакуировала всех, кто находился внутри. Хорошо сработала автоматическая система оповещения о возгорании. На место происшествия довольно быстро приехали сотрудники МЧС. Пожар был ликвидирован за несколько минут. Осуществили проверку противопожарных систем безопасности, а также всех помещений торгового центра. После этого ТЦ "Весна" продолжил работать в своем привычном режиме. Правоохранительные органы выясняют, из-за чего возникло возгорание.

Напомним, что 25 мая случился пожар в Башкирии в ТЦ "Рубин". Сообщение о пожаре спасательные службы получили примерно в 21:50. Пожарные быстро приехали на место происшествия и в 22:12 пожар уже был ликвидирован. Оказалось, что в торговом центре загорелся утеплитель. Спасатели выяснили, что огонь охватил утеплитель на площади 10 квадратных. метров. Правоохранительные органы узнают причину пожара. Сообщается, что никто не пострадал.