В Британии 11-летний мальчик изнасиловал своего соседа

Мать пострадавшего рассказала, что ее сын вернулся домой очень напуганным.

Инцидент произошел в графстве Дорсет. 11-летний мальчик изнасиловал своего 7-летнего соседа. Мать пострадавшего отметила, что домой ее сын пришел в потрепанной одежде. По ее словам, мальчик после этой ситуации очень замкнулся в себе. Родители после такого происшествия обратились за помощью к специалистам в области психологии. Родственники пострадавшего ребенка написали жалобу в правоохранительные органы. Виновного 11-летнего мальчика уже задержали.

Напомним, что недавно в Астрахани подростки изнасиловали пенсионерку и выбросили ее из окна. Согласно информации следствия, несовершеннолетние парни выпивали вместе с 56-летней женщиной. В состоянии алкогольного опьянения они стали ее избивать, после чего надругались над ней. Пенсионерку они выбросили из окна, из-за чего она получила серьезные травмы и умерла на месте. Обвиняемых задержали. Выяснилось, что до этого один из них был причастен к краже. Правоохранительные органы уже собрали нужные доказательства и передали дело в суд.