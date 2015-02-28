В Северном Ираке боевики ИГ провели казнь двоих шведов

Два жителя Швеции считались пропавшими без вести на протяжении нескольких месяцев. В Ирак они приехали для того, чтобы встретиться со своими родственниками, однако до них 20-летний парень со своим 50-летним дядей так и не доехали.

Представители министерства иностранных дел Швеции заявили о том, что они уже знают о произошедшем и уже начали связываться с сотрудниками правоохранительных органов. Органы правопорядка тоже получили информацию и проверяют ее по собственным каналам.

На данный момент известно только то, что казнь была совершена в Северном Ираке членами террористической группы «Исламское государство», которая запрещена в Российской Федерации и еще нескольких странах.