Ураган "Альберто" уже в Кубе: власти США объявили чрезвычайную ситуацию в нескольких штатах

Правительство американского штата Флорида объявило о введении чрезвычайного положения в связи с надвигающимся ураганом под названием «Альберто».

Губернатор штата заявил, что также был подписан указ для Национальной гвардии, чтобы войска были приведены в боевую готовность. Метеорологи Соединённых Штатов Америки предупредили о распространении урагана на территории других штатов в районе юго-востока государства и вероятных паводках, так как стихия принесёт шквальные порвыв ветра и сильное выпадение осадков.

На данный момент эпицентр стихийного бедствия находится в Кубе, средняя скорость ветра составляет шестьдесят четыре километра в час. Напомним, ураган «Альберто» был сформирован в акватории Карибского моря и продолжил своё передвижение в район Мексиканского залива. Кроме Флориды, готовятся штаты Луизиана и Алабама.

Власти приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности населения потенциально опасных штатов.