Жителей Испании напугали вирусом Эболы

На испанском курорте нашли бутылку, в которой содержалась темно-красная жидкость. Надпись на бутылке ужаснула людей, которые ее обнаружили. Сотрудники экстренных служб, приехав на место, обнаружили на найденном сосуде записку, на которой написано «Эбола».

Жители многоквартирного дома, что находится в городе Пальма на острове Мальорка, находятся в панике из-за найденной одним из их соседей бутылки. Известно, что инцидент произошел вечером 25 мая. Один из жильцов нашел бутылку, лежащую на почтовом ящике. Прочитав надпись, мужчина сразу же позвонил сотрудникам экстренных служб.

Спасатели провели оцепление района и изъятие подозрительного сосуда, после чего отвезли его в больницу, чтобы провести исследования жидкости, находящейся внутри. Информации о том, что нашли ученые, когда исследовали содержимое. Испанцы надеются на то, что кто-то просто решил неудачно пошутить. Сотрудники правоохранительных органов собираются провести опрос среди жильцов дома.