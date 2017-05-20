Немецкий парк развлечений Europa-Park Rust пострадал от пожара

26 мая в одном из немецких тематических парков загорелся водный аттракцион. Информации о пострадавших нет. На место происшествия приехали пожарные. Видео с кадрами пожара появилось в сети.

Посетителей парка аттракционов эвакуировали. Крупные клубки дыма начали подниматься в воздух. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарных служб. Спасатели стараются потушить огонь. Инцидент мог привести к гибели людей, однако официальная информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Известно, что парк Europa-Park Rust расположен в юго-западной части Германии. Возгорание началось с аттракциона «Пираты Батавии», который располагается в голландской части парка, которая прилегает к тематической области Скандинавии. «Пираты Батавии» это водный аттракцион, длина которого составила примерно 400 метров. Его построили еще в 1987 году. Причины возгорания пока что не известны.