В Греции из-за удара молнии полностью сгорел междугородный автобус

Опасное природное явление попало в автобус в то время, когда в нем находились пассажиры. Водитель быстро среагировал и эвакуировал всех пассажиров, так что все отделались только испугом, однако сам транспорт спасти не удалось. На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что молния сожгла его полностью и транспорт уже не подлежит починке.

Известно, что инцидент произошел 26 мая примерно в 16:00 недалеко от деревни Монастираки, что находится в округе города Ферес, который располагается севере Греции. Сгоревший автобус как раз находился в дороге. Пассажиры ехали по рейсу Александруполис-Орестиада. Транспорт для перевозки пассажиров загорелся сразу же после удара молнии. Пострадавших нет, но автобус ездить больше не сможет.

Ученые уже очень давно занимаются исследованием этого природного явления, однако так и не пришли к решению вопроса как молния зарождается в облаке. Однако исследования прошли не безрезультатно. Недавно ученые рассказали о местах, в которые чаще всего ударяет молния.