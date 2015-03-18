Во время акции против Эммануэля Макрона пострадало 7 полицейских

Сегодня, 26 мая, многие жители Франции вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест правительственной власти в рамках акции «Народный подъем». Радикалы из группы Black Bloc вышли на улицы Парижа, чтобы высказать свое мнение о французском президенте. В результате парижской акции пострадало 7 полицейских. Сотрудникам органов правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить радикалов.

Министр внутренних дел Франции рассказал о том, что парижские радикалы во время проведения акции протеста решили пробраться в банк, однако полицейские очень быстро отреагировали на это и вмешались в происходящее. Жерар Коллон также рассказал, что радикалы предприняли против сотрудников правоохранительных органов физические меры. В результате стычки пострадало 7 полицейских, а радикалов пришлось успокаивать слезоточивым газом.