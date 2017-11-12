«Не школа, а тюрьма»: бабушка первоклассницы обвинила петербургскую школу в нарушении прав детей

Со своими претензиями бабушка девочки, которая учится в первом классе школы Петербурга, обратилась к уполномоченной по правам ребенка Светлане Агапитовой. По словам недовольной женщины, в школе действуют «тюремные правила».

Бабушка первоклассницы рассказала, что крайне недовольна правилами, установленными в школе ее внучки. по ее мнению, школа нарушает права детей. Школьникам запрещается носить с собой на занятия мобильные телефоны. Дети не могут звонить своим родителям на переменах. Как утверждает бабушка первоклассницы, ученики лишены возможности сообщить своим родным о проблемах или же рассказать о сложных ситуациях.

Помимо этого, в холл школы не пускают посторонних. Родители ждут своих детей на улице, не имея возможности даже помочь им одеваться. Также в школу запрещено носить еду. Детям не разрешается брать с собой яблоки или печенье. Это, считает бабушка, придумано ради экономической выгоды школьной столовой.

Детский омбудсмен рассмотрела жалобу бабушки. В школе пояснили, что не пускают лишь посторонних, а родители могут заходить по паспортам. Так как бабушка не является законным представителем девочки, то и попасть в холл она не может. Телефоны, сообщили в школе, ученикам носить можно. Им запрещено пользоваться ими на уроках, а на переменах звонки родителям не пресекаются. Что касается еды, то ее тоже, якобы, можно носить. В школе заявили, что дети едят принесенные ими продукты немытыми руками, что очень опасно для здоровья. Кто же прав и действительно ли в школе действуют «тюремные правила» - не известно.