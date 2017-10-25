Испанская полиция задержала пенсионера, который занимался ограблением банков 35 лет

66-летний мужчина подозревается в совершении 9 ограблений, которые были совершены в этом году. Однако, как оказалось, на этом его преступная деятельность не ограничилась.

Сотрудники испанских правоохранительных органов провели задержание 66-летнего мужчины, который подозревается в ограблении банков. Его арестовали в городе Хетаф, когда грабитель находился в отеле. Правоохранительным органам удалось выяснить, что задержанный занимался ограблением финансовых организаций на протяжении последних 35 лет.

Недавние преступления были зарегистрированы в Мадриде, Толедо и Аликанте. Преступника удалось вычислить по кадрам с камер видеонаблюдения. На них было видно четко видно его лицо. С помощью этого, правоохранителям удалось сделать фоторобот. Видеокамеры также зафиксировали, как мужчина с огнестрельным оружием в руках спокойным голосом вымогает у сотрудника банка деньги.