Перепутала газ с тормозом: в Свердловской области автоледи сбила мать с 7-летней дочерью

Авария случила в городе Ревда, 36-летняя женщина, ехавшая за рулем иномарки Hyundai Getz, рассказала, что причиной ДТП стала ее ошибка. По словам автоледи, он совсем недавно села за руль машины с автоматической коробкой передач и еще не отвыкла от «механики».

Как сообщается, 25 мая на перекрестке улиц Чехова и Жуковского случилось ДТП. 36-летняя автоледи за рулем Hyundai Getz сбила двух человек – 7-летнюю девочку и ее мать. В результате аварии, ребенок попал в больницу. Мать девочки не пострадала. По данным, женщина и ее ребенок шли по перекрестку, державшись за руки.

Сама автоледи рассказала, что причиной аварии стала «путаница». Дело в том, что женщина хотела нажать на педаль тормоза, но по ошибке нажала на газ. Такую оплошность, ставшую причиной наезда на двух людей, автоледи пояснила просто – она еще не привыкла в «автомату», так как до этого ездила на «механике». В ГИБДД по Свердловской области информацию о случившейся аварии подтвердили.