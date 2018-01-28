Опасная служба: в Ижевске раненный ножом полицейский застрелил угонщика велосипедов

19 мая ижевский правоохранитель остановил предполагаемого преступника при помощи табельного оружия. Прохожий стал свидетелем инцидента и опубликовал в социальных сетях собственный репортаж.

Полицейский рассказал жителю Ижевска о своей опасной службе. Он вычислил предполагаемого угонщика велосипедов и решил мужчину для выяснения обстоятельств. Но подозреваемый отказался садиться в патрульный автомобиль и начал отбиваться ножом. Представитель власти выхватил пистолет, после того как получил сильный удар в ногу. Первый выстрел угодил злоумышленнику в руку, однако тот ударил ножом ещё раз и попал сотруднику в руку. Тогда раненный правоохранитель окончательно застрелил противника, попав ему в область груди.

Предполагаемый преступник от пулевого ранения умер на месте. А полицейский перетянул поврежденную конечность ремнем вместо жгута и дождался бригады "скорой" помощи, которая увезла его в больницу. На месте происшествия работало множество коллег госпитализированного. Исполняющий обязанности главы МВД Удмуртии Олег Мальцев распорядился провести служебную проверку.