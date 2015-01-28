Массовые убийства в Мексике: За 5 дней были убиты более 60 человек

За последние 5 дней в штате Гуанахуато раньше времени ушло из жизни по меньшей мере 62 человека. Все они были убиты в разных городах и с разными обстоятельствами.

В мексиканском городе Саламанка сотрудники правоохранительных органов нашли 11 трупов, некоторые из которых были обнаружены в пакетах из полиэтилена. А в городе Селая полиция нашла еще 10 тел и еще 5 человек были застрелены во время вооруженного налета на ресторан. Одной из жертв стал хозяин этого заведения. Еще 5 человек нашли мертвыми сотрудники полиции из административного центра Ирапуто.

Были случаи, когда рядом с телами пострадавших правоохранительные органы находили записки от убийц. В основном они содержали текст в угрозами, направленными в адрес конкурирующих наркоторговцев.

Известно, что с 2007 года в этом штате идет война между наркокартелями, который хотят добиться контроля территорий. За все время этой войны было убито как минимум 200 000 человек.