Выпавший в мае снег лишил света пять сел в Бурятии

26 мая жители Окинского района республики страдают без электричества из-за неожиданных осадков. Подробности сложившей ситуации рассказали в пресс-службе бурятского МЧС.

После полудня по часовому поясу Бурятии власти региона получили информацию о пропаже света в пяти селах. Выяснилось, что обильно выпавший снег вызвал неполадки в электросетях. Чтобы компенсировать поставки электричества в жилые дома - энергетики запустили дизельные электростанции.

Представители МЧС уверяют - проблема находится на стадии решения. 7 аварийных отрядов в составе 66 человек и 22 технических единиц инспектируют систему и ликвидируют последствия майского снегопада.