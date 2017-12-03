В США полиция застрелила неадекватного и полностью обнаженного мужчину

Инцидент случился 14 мая в городе Ричмонд штата Вирджиния, видеозапись происходящего появилась в Сети лишь сейчас. Мужчина, не имеющий какой-либо одежды, выскочил из врезавшегося в кусты авто и стал бегать по трассе, после чего угодил под машину и пытался наброситься на полисмена.

Происходящее было зафиксировано на нательную камеру полицейского. Как показано на видео, обнаженный мужчина вылез из окна врезавшейся в кусты машины.

Затем он стал бежать по дороге, где его сбил автомобиль. От удара мужчина упал на землю и стал «кататься» по трассе. Затем, он заметил полицейских и стал бежать в их сторону. Полисмен пытался усмирить мужчину тазером – специальным пистолетом, который бьет током. Однако, даже это не помогло – обнаженный нарушитель продолжал вести себя неадекватно.

В итоге, полисмен был вынужден достать свое табельное оружие и произвести выстрелы. Мужчина получил несколько ранений, его отвезли в больницу, но там он умер. По факту случившегося в полиции составили специальную комиссию, а стрелявшего в нарушителя полисмена временно отстранили от работы. Причины странного поведения мужчины пока не известны.