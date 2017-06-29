Частный сектор Сызрани третьи сутки терроризируют ядовитые змеи

Горожанам приходится брать в руки садовый инструмент и экстренно обороняться от пресмыкающихся гостей. О тревожной обстановке у своих участков они рассказали региональным СМИ.

Ядовитые змеи начали забираться во дворы в частном секторе поселка Новокашпирский. Они терроризируют граждан, проживающих на Посадской и Аллейной улице. Жители Сызрани отмечают, что в этой части города находится порядка 20 домов. И раньше гады к ним не подбирались.

Нашествие началось примерно 22 мая. Гадюка оказалась на частном участке и демонстрировала весьма враждебный настрой. Одному из владельцев пришлось взять в руки лопату и зарубить угрозу. Вскоре полуметровая змея пробралась к крыльцу другого здания и притаилась рядом с тюльпанами. Вновь жильцам удалось избежать трагических последствий. На следующие сутки одна из змей приползла к детской площадке и сильно испугала женщину с ребенком полутора лет. На крик примчался сосед, который расправился с ядовитым пришельцем при помощи лопаты.

Жители поселка предполагают, что змеи устроили себе гнездовье в пустующих двухэтажных коттеджах. Вероятно, именно из этих зданий они устраивают вылазки к людям.