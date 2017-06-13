Смертоносное селфи: В Самарской области подростка убило током, после попытки сфотографироваться на фоне ЛЭП

В селе Ташла недалеко от Тольятти 14-летний мальчик решил сделать опасное для жизни селфи, это и привело к трагическому исходу.

Несчастный случай произошел 25 мая. Село Ташла, что находится в Ставропольском районе Самарской области, стоит на ушах из-за неожиданного ухода из жизни 14-летнего подростка. По словам очевидцев, мальчик загорелся желанием поделиться со своими друзьями эффектной фотографией. Именно с этой целью мальчик залез на вагончик, который стоял довольно близко к линиям электропередач.

Однако это селфи оказалось для мальчика последним. Линии электропередач были слишком близко к телефону, от этого подростка ударило током и его тело повисло на проводах. Мальчик умер на месте, прибывшие медики уже были не в силах ему помочь.

На данный момент сотрудники полиции и специалисты занимаются установлением всех подробностей несчастного случая.