В Новой Москве после стрельбы объявили план «Перехват»

СМИ сообщают, что стрельба случилась в районе 25-го километра на Симферопольском шоссе. Полиция ищет иномарку Chevrolet.

По данным источников, которые ссылаются в своей информации на экстренные службы, в Новой Москве неизвестный устроил стрельбу. Теперь его ищет полиция. О том, пострадал ли кто-то в инциденте – пока не сообщается.

Между тем, в ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что в 12:50 «обеспокоенные» граждане проинформировали полицейских о водителе автомобиля, который в грубой форме нарушает общественный порядок. По данным, нарушитель был замечен рядом с 24-м домом на Симферопольском шоссе. Неизвестного мужчину задержать пока что не удалось. О пострадавших информации нет, отмечают представители главка. Данных о стрельбе в полиции подтверждать не стали.