Боец UFC Ник Диас душил девушку под кокаином

Пострадавшая от рук американского спортсмена обвинила его в домашнем насилии на почве наркотического опьянения. Так пишет издание TMZ.

По версии девушки, Ник Диас употребил кокаин и в неадекватном состоянии начал её душить. После полученных травм вероятная жертва попала в больницу, где сейчас восстанавливает здоровье.

Правозащитник спортсмена Мэтт Штаудт утверждает, что пострадавшая уже два года преследует его клиента и ранее даже вламывалась в жилище обвиняемого. Юрист убежден - Ник Диас применил насилие исключительно ради самозащиты.

Тем временем полиция Лас-Вегаса приняла информацию от пострадавшей и арестовала бойца UFC. Правоохранители сообщили, что знаменитость сопротивлялся. Время до субботы Нику Диасу придется провести под стражей. После предварительного слушания дела суд может отпустить его на свободу под залог в 18 тысяч долларов.

Предполагаемый преступник не участвует в поединках UFC с 2015 года. В последний раз он должен был сражаться против Андерсона Силвы. Однако и у Диаса, и у его соперника в допинг-пробах нашли запрещенные вещества. В связи с этим его отстранили от состязаний на 5 лет.