Обвиняемый глава МЧС Кемеровской области просит увольнения

26 мая в столице Кузбасса проходит судебное заседание, где решается вопрос о мере пресечения для чиновника Александра Мамонтова. О его решении покинуть должность руководителя регионального министерства заявили сотрудники прокуратуры.

В здании Центрального районного суда Следственный комитет ходатайствует об аресте главы МЧС по Кемеровской области. Прокурор объявил, что Александр Мамонтов направил своему руководству рапорт увольнении.

Ранее руководителя ведомства задержали в рамках дела о трагическом пожаре в ТРК "Зимняя вишня", повлекшего десятки жертв. Позднее Александру Мамонтову также огласили обвинения в растрате государственных средств и халатном исполнении своих обязанностей. Следователи подозревают, что начальник не проконтролировал организацию регулярных проверок в сгоревшем здании.