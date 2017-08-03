Испортившего картину Репина "накрыло" после водки

Вандал, которого обвиняют в повреждении полотна в Третьяковской галерее, объяснил своё поведение внезапным алкогольным опьянением. Представители МВД показали видеозапись допроса подозреваемого.

Как ранее писала "Версия", вечером 26 мая посетитель культурного заведения испортил знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", несколько раз ударив по ней металлическим столбиком ограждения. Для этого ему пришлось прорваться в опустевший зал и миновать сотрудников галереи.

В итоге мужчину задержали и сделали фигурантом уголовного дела по признакам повреждения объектов культурного наследия. Во время допроса обвиняемый рассказал свою версию происшествия. По словам задержанного, он приехал в "Третьяковку" посмотреть именно на полотно Ильи Репина. Перед закрытием галереи он решил зайти в местный буфет и употребил "100 граммов водки", которую обычно не употребляет. Напиток быстро "накрыл" его и подтолкнул к вандализма. Гражданин отметил, что осознает вину за содеянное. Правоохранители добавили, что обвиняемого могут посадить на срок до шести лет.

Тем временем зампреда Союза художников России рассказал о предварительных сроках реставрации картины - она может растянуться на года. Сергей Заграевский утверждает, что поврежденное в трех местах полотно картины нуждается в комплексных мерах. Экспертам предстоит тщательнейшим образом сшить поврежденные участки, а затем возобновить на них слой краски, чтобы скрыть швы.

Сергей Заграевский отметил, что "Ивана Грозного и сына его Ивана" уже резали в 1913 году. Религиозный фанатик Абрам Балашов добрался до картины и повредил её ножом. На тот момент подобных прецедентов в российском искусстве не было. Художники во главе с Ильей Репиным сумели восстановить работу.