В Омске плёнку от дождя вместо крыши оценили в 3 миллиона рублей

В Омске дом на улице Малунцева не устраивает жильцов из-за состояния крыши. Во время капитального ремонта, стоимость которого по смете почти 3 миллиона рублей, сверху просто всё закрыли плёнкой, как сообщает HotGeo.

Люди жалуются, что это у них ещё с начала апреля. Из-за сильного дождя были проблемы с крышей, и её просто сняли, однако за это время так ничего и не починили, ограничившись плёнкой. Обращения в ряд инстанций ничего не дают.

Плёнка рвётся, так что люди ставят на чердаке подпорки, подкладывая на них мешки. Это тоже не помогает – сильный напор воды приводит к тому, что они обрываются, заливая всё водой. Две квартиры из-за такого уже в очень плохом состоянии.

Пользователи «ВКонтакте», где и рассказали о случившемся, поразились указанной стоимости такого «ремонта». Жителям дома порекомендовали судиться с теми, кто обещал его им сделать.