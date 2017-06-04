Жителей Ростова всполошил огромный столб дыма из нефтебазы

Утром 26 мая ростовчане заметили явные признаки пожара на выезде из города. Они сняли зрелище на камеру и выложили на Youtube.

Очевидцы обратили внимание, что густой черный дым поднимается от нефтебазы. Они с уверенностью предположили, что возгорание произошло на нефтепроводе, о чем и написали в социальных сетях. Огромный столб в Ростове выглядел весьма устрашающе, а потому всерьез напугал местных жителей перспективой техногенной катастрофы.

Вскоре ситуацию прокомментировала пресс-служба областного МЧС. Там заявили, что дым поднимается из-за обильного горения камыша. Сухие растения загорелись примерно в 10:35 по необъявленной причине. К месту пожара прибыли три бригады пожарных в составе 13 человек. Они локализовали пламя и продолжают его устранять.