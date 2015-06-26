В Омске машины массово ломаются из-за сильных дождей

В Омске работники гидрометцентра до сих пор не обещают благоприятный прогноз, и сильные дожди заливают город. Водители начали жаловаться, что из-за этого происходит множество поломок у машин, как сообщает HotGeo.

По словам одного из жертв непогоды, это происходит на перекрёстке улиц Фугенфирова и Рокоссовского. Из-за огромных луж у машин начинают отказывать двигатели. Также зафиксированы потери автомобильных номеров.

По мнению горожан, всё происходит из-за глупости самих водителей. Есть возможность объехать данный участок по более приемлемому маршруту. Те же, кто предпочитает так не делать, просто сильно спешат, из-за чего и попадают в такие переделки.