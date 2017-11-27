В Приморском крае россиян напугало светящееся НЛО

25 мая жители региона стали свидетелями таинственного явления в небе, не поддающегося объяснению. На Youtube появилось видео объекта, снятое на видеорегистратор автомобиля.

Над Приморским краем стремительно пролетел достаточно крупный НЛО. Он ярко светился нежно-зеленым цветом на фоне сумеречных облаков. Россияне заметили, что явление быстро промчалось по небосводу примерно в 21:30 и быстро исчезло необъяснимым образом.

В социальных сетях очевидцы пишут, что видели НЛО во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Партизанске, Находке и прочих окрестных населенных пунктах. Обитатели Ольгинского района заявили, что НЛО потерпело крушение неподалеку от них, оставив за собой дымный след.

Любопытные теоретики начали строить предположения о природе летающего феномена. Скептики считают, что к Земле прилетел немалый метеорит, ярко сгоревший в атмосфере. Другие же назвали светящееся явление инопланетным кораблем.