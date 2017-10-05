В Третьяковской галерее мужчина повредил картину «Иван Грозный и его сын Иван»

Как уточняют в московских правоохранительных органах, мужчина, повредивший полотно, уже задержан. Инцидент случился вечером 25 мая, вандал взял металлический столбик, разбил им стекло и нанес повреждения картине.

Как сообщают СМИ, мужчина, пришедший в Третьяковскую галерею, схватил металический столбик. С ним он подошел к картине Ильи Репина и разбил стекло, которое защищало полотно. Затем он нанес картине повреждения. Мужчину уже задержали, против него возбудили уголовное дело по статье за уничтожение или нанесения вреда объекту, принадлежащего к культурному наследию.

Картина «Иван Грозный и его сын Иван» появилась в конце 19-го века. Многие называют полотно несколько иначе: «Иван Грозный убивает своего сына». Данная картина часто становится предметов для споров. Порядка 100 лет назад полотно уже пытались повредить. А 5 лет назад активисты православного движения требовали снять картину со стены Третьяковской галереи, так как она «оскорбляет чувства патриотов».