Екатеринбуржец устроил погоню за девушкой и ранил её ножами

Ночью с 25 на 26 мая горожане проснулись от криков жертвы и стали свидетелями преступления. Об инциденте они рассказали пользователям социальных сетей.

Жильцы дома №22 на Бисертской улице услышали подозрительные звуки и выглянули на улицу. Они заметили, что неизвестный мужчина гнался за девушкой, вооружившись ножами. Очевидцы поспешили вызвать полицейских. Пока правоохранители спешили на помощь, злоумышленник успел догнать удирающую жертву и ранить её.

За пострадавшей приехала "скорая помощь", которая увезла её в больницу №24. Подозреваемого екатеринбуржца задержали. Сейчас следствие выясняет подробности погони и мотивы предполагаемого преступника.