«Крайняя необходимость»: В Ростове-на-Дону неадекватный сотрудник ГАИ создал пробку

Житель Ростова-на-Дону показал в Сети видео, где сотрудник ГАИ, стоя посреди дороги, странно машет жезлом, выражаясь только посредством нецензурной лексики, как сообщает HotGeo. Такое поведение привело к большой пробке на перекрёстке переулка Ашхабадского и улицы Ларина, а также напугало пешеходов.

По словам местного жителя, не ясно, что правоохранитель там делал. Работа светофора на данном участке была нормальная. Кроме того, никакие чёткие команды водителям не давались, и те просто стояли в недоумении. Агрессия сотрудника ГАИ напугала прохожих, и те предпочли не пользоваться пешеходным переходом в данном месте.

В Сети некоторые пользователи заявили, что правоохранитель мог так себя вести, чтобы дать проехать кортежу какой-то важной персоны. То есть, это была крайняя необходимость. Другие заподозрили – сотрудник ГАИ просто пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Были и те, кто посчитал поведение полицейского нормальным, так как то, как он махал жезлом, им понятно было.