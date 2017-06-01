В Тюмени пьяные школьники «отметили» последний звонок массовой дракой

Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные источников. Однако, информация о пьяных выпускниках, ввязавшихся в драку, в полиции подтверждения не получила.

В Тюменском управлении МВД слух о пьяных школьниках был опровергнут. Между тем, местные информационные издания сообщают, что праздник последнего звонка закончился для школьников происшествиями и употреблением спиртного.

Якобы, школьники заранее купили себя спиртные напитки, зная о том, что в дни выпускных алкоголь продаваться не будет. Употребив дозу горячительного, они устроили массовую драку. СМИ также утверждают, что пьяных школьников-дебоширов пришлось задерживать и везти в полицию.

По словам представителей МВД, ни одного из выпускников не поймали в пьяном виде. Полицейские утверждают, что не фиксировали происшествий или нарушений порядка, связанных с нетрезвыми школьниками.