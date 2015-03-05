В Британии произошло вооружённое нападение с захватом заложников

В околице Лондона, а именно в провинции Кент, стало известно о вооружённом нападении. По предварительным данным, мужчина с оружием ворвался в заведение сети быстрого питания McDonal’s с целью захвата заложников.

Сообщается, что здание было оцеплено правоохранительными органами, спасателями и медиками, местные жители были предупреждены о потенциальной опасности, их попросили не выходить из своих домов во избежание неприятных ситуаций.

По словам очевидцев, выстрелы на месте преступления не производились. Однако позже выяснилось, что представители полиции, выехав к месту инцидента, по приезду обнаружили пострадавшего местного жителя, который нуждался в госпитализации.

Злоумышленник был пойман и доставлен в ближайшее отделение полиции. У преступника был изъят пистолет, который был похож на имитационное оружие. Также известно, что личность нападавшего установить пока невозможно, мотивы также пока не были установлены.